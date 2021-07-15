Ученые рассказали, где в космосе можно обнаружить жизнь

Ученые рассказали, что на спутниках свободно летающих планет может потенциально существовать жизнь.

Большинство планет существуют на орбите у звезды. Однако есть планеты, которые оторваны от звезд, а потому буквально летают по космическому пространству в одиночестве. Несмотря на это, у них могут быть природные спутники, такие как Луна у Земли. И вот, ученые из Университета Консепсьон Чили заявили, что на таких экзолунах может существовать жизнь.

Об этом сообщается в журнале International Journal of Astrobiology.

Так, были проведены теоретические расчеты, которые показали, что спутнике газового гиганта может находиться вода. А это, в свою очередь, является главным индикатором возможно обитаемости.

Отмечается, что авто смоделировали спутник, который имел такую же массу, как и планета Земля, который сопровождал бы в «странствиях» планету сироту, которая массой подобна Юпитеру. При чем атмосфера на спутнике состоит на 90 процентов из углекислого газа и на 10 процентов. Выяснилось, что такая атмосфера может производить воду из молекул с помощью космической радиации.

В таком случае большая часть воды останется именно в жидкой форме. Важно, что необходимы для высокой температуры процессы – приливные силы. Они возникают за счет движения спутника в гравитационном поле планеты, вызывая деформации и нагревание.

Кроме того, парниковый эффект создает углекислый газ в атмосфере, из-за чего на поверхности становится еще теплее.

Ранее Курсор писал, что астрономы-любители обнаружили две новых экзопланеты.

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