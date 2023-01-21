Ученые рассказали, насколько быстрее могут стать компьютеры

Группа из 10 университетов во главе с Калифорнийским университетом в Сан-Диего тратит 50,5 млн долларов на значительное повышение скорости и эффективности компьютеров.

Коалиция, в которую входят такие школы, как Стэнфорд и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, опирается на достижения в области программного обеспечения и компьютерных чипов следующего поколения. Среди прочего, оба нужны для более быстрого перемещения данных из источников памяти в процессоры.

Об этом сообщает Tech Xplore.

«В настоящее время требуется в среднем 6,5 лет и огромные вычислительные мощности, чтобы определить, какие фармацевтические соединения следует тестировать в клинических испытаниях, и более 90% испытаний терпят неудачу. Мы планируем сократить этот график, чтобы открытие лекарств заняло дни, а не годы, а результаты были более точными», — сказала Таяна Шимунич Розинг, профессор компьютерной инженерии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ведущий проект.

Semiconductor Research Corp., консорциум из Северной Каролины, объединяющий промышленность, правительство и университеты в крупных проектах, предоставит финансирование в размере 35 млн долларов. Остальное поступит от школ, участвующих в проекте.

UCSD получил ведущую роль, отчасти потому, что это один из крупнейших компьютерных и инженерных центров в стране. В кампусе находятся Суперкомпьютерный центр Сан-Диего, Институт науки о данных Халичиоглу и Инженерная школа Джейкобса, в которой обучается около 10 000 студентов.

Университет недавно открыл исследовательский центр, который уделяет большое внимание разработке микросхем при поддержке Qualcomm из Сан-Диего, одного из крупнейших в мире производителей микросхем. Такое исследование было поддержано администрацией президента США Джо Байдена в августе, когда был одобрен законопроект о разработке микросхем на сумму 52 млрд долларов, который призван помочь компаниям лучше конкурировать в мировой полупроводниковой промышленности. Законопроект специально направлен на то, чтобы помочь США конкурировать с Китаем.

Ранее Курсор писал, что в Израиле построят первый центр квантовых компьютер. Квантовые компьютеры, способные выполнять квантовые вычисления общего назначения, могут произвести революцию в широком спектре отраслей.