В Израиле построят первый центр квантовых компьютеров

Управление по инновациям Израиля выбрало поставщика решений для квантового управления Quantum Machines для строительства Израильского центра квантовых вычислений.

Центр является частью Израильской национальной квантовой инициативы (INQI), и в нем будет размещен первый в Израиле полностью функционирующий квантовый компьютер, доступный коммерческим и исследовательским сообществам. Компания Quantum Machines выиграла тендер на строительство центра совместно с консорциумом израильских и международных компаний, которые занимаются квантовыми вычислениями.

Квантовые компьютеры, способные выполнять квантовые вычисления общего назначения, а также могут революционизировать широкий спектр отраслей. Правительства во всем мире рассматривают развитие внутренних квантовых возможностей как вопрос стратегических национальных интересов.

Сообщается, что Китай инвестировал 10 млрд долларов в свою национальную квантовую инициативу, а США объявили о национальной инициативе в размере 1,2 млрд долларов в 2018 году. Израильская национальная квантовая инициатива была запущена в 2018 году, а в феврале была развернута программа стоимостью разработать первый в Израиле национальный квантовый компьютер.

Платформа Quantum Orchestration от Quantum Machines станет сердцем квантового компьютера INQI. Платформа позволит использовать различные кубитные технологии, а компонентный подход позволит модернизировать части системы до будущих квантовых технологий. Эта стратегия была разработана для того, чтобы квантовый компьютер мог идти в ногу с прогрессом в области квантовых технологий.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с Управлением инноваций Израиля (IIA), чтобы возглавить разработку первого в стране полностью функционирующего центра квантовых вычислений», — сказал Итамар Сиван, соучредитель и генеральный директор Quantum Machines.

«Наша цель — предоставить израильским компаниям доступ к самым передовым квантовым технологиям и услугам, чтобы они могли развивать глубокие квантовые знания в промышленности и научных кругах. Этот опыт позволит израильским компаниям из самых разных секторов и отраслей занять лидирующие позиции в мире», — добавил Сиван.

Другие партнеры консорциума INQI включают:

Elbit Systems, которая возглавит разработку квантовых приложений для государственного сектора и назначит специальные группы для продвижения их разработки;

QuantWare, которая предоставит свои сверхпроводящие квантовые процессоры (QPU);

ORCA Computing, которая предоставит масштабируемую вычислительную систему квантовой фотоники для этой инициативы;

ColdQuanta, которая поставит свою систему квантовых вычислений, основанную на холодных атомах;

ParTec, которая поставляет платформу высокопроизводительных вычислений (HPC) и услуги для интеграции HPC и квантовых вычислений;

Classiq и Super.tech, которые будут предоставлять самые современные возможности программного уровня приложений, включая инструменты разработки квантового программного обеспечения и программное обеспечение для тестирования производительности для всех платформ центра.

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