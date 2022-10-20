Ученые с помощью кристаллов отправят ДНК человека на поверхность Луны

Проект космических кристаллов направлен на то, чтобы доставить ДНК человека на Луну в 2023 году. Компания Space Crystals LLC планирует высадить наполненные структуры кристаллы в коммерческом лунном посадочном модуле.

Одним из возможных вариантов является космический корабль Intuitive Machines.

Об этом 20 октября сообщает Space.

Space Crystals LLC планирует кристаллизовать ДНК клиента в космосе и доставить эти стабильные кристаллы на поверхность спутника Земли с помощью лунных посадочных модулей. По словам представителей компании, Space Crystals забронировала место для полезной нагрузки для своей первой такой доставки на посадочном модуле в 2023 году.

Технология, поддерживаемая коммерческой космической компанией Waypoint 2 Space и ее основателем Кевином Хитом, стоит клиентам 150 тысяч долларов и предназначена для «сохранения существования во Вселенной». Концепция включает в себя наполнение двух кристаллических растворов ДНК клиента, а затем запуск решений в космос, чтобы они превратились в «два отдельных и уникальных кристалла».

Технология уникальна и находится на рассмотрении патента, а космические кристаллы заявляют, что внедрение ДНК кристалла в космос никогда раньше не проводилось. Условия микрогравитации, которые обеспечивает космический полет, позволяют кристаллам расти в уникальные формы во время каждой миссии, а не в постоянные формы, наблюдаемые на Земле. Затем кристаллы возвращаются на планету: один передается клиенту, а другой — повторно запускается в космос, но на этот раз на Луну вместе с «капсулой времени», содержащей 1 гигабайт личных данных клиента.

Ученые еще не знают, какой лунный посадочный модуль Space Crystals будет использовать для своего дебютного полета на Луну в следующем году. Есть несколько вариантов в рамках программы NASA Commercial Lunar Payloads Services (CLPS). CLPS предназначен для поддержки науки и программы Artemis под руководством NASA, целью которой является высадка астронавтов на Луну в конце 2020-х годов.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые из Израиля и Австралии хотят выращивать растения на Луне.