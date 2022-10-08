Ученые из Израиля и Австралии хотят выращивать растения на Луне

Растения после посадки будут поливать внутри герметичной камеры и следить за признаками прорастания.

Израильские ученые совместно с австралийскими коллегами планируют выращивать на Луне растения. Свой проект они хотят реализовать к началу 2025 года.

Об этом сообщает i24news.tv.

По словам исследователей, такой проект будет ранним шагом к выращиванию растений для производства пищи, лекарств и кислорода, что весьма важно для создания жизни человека на Луне.

Организация Lunaria One руководит проектом, в котором участвуют ученые из Австралии и Израиля, а также израильская некоммерческая организация SpaceIL.

Австралийский биолог растений Бретт Уильямс рассказал, что частная израильская компания совершит миссию на Луну и доставит туда семена с помощью космического аппарата «Берешит-2». Семена будут поливать внутри герметичной камеры и ученые будут наблюдать, как они прорастают.

На Луне будут высаживать растения, которые переносят экстремальные условия. Одним из вариантов является трава, которая может жить без воды в спящем состоянии.

«Курсор» писал ранее, что ученые подтвердили открытие нового минерала, прозрачного кристалла Changesite-(Y), а также многообещающего потенциального термоядерного топлива.

Еще мы писали, что американские исследователи с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) обнаружили на Луне место с приемлемыми для человека условиями.