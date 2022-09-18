Ученые считают, что искусственный интеллект может уничтожить человечество

«Умные» программы могут заинтересоваться в уничтожении человечества, чтобы избежать конкуренции за ресурсы или энергию.

Исследователи обеспокоены тем, что в будущем, когда будет создан «суперинтеллектуальный» искусственный интеллект, это будет представлять серьезную угрозу человечеству.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале AI Magazine.

Исследователи из Google Deepmind и Оксфордского университета пришли к выводу, что «умные» программы захотят уничтожить людей, чтобы не конкурировать с ними за ограниченные ресурсы и энергию. То есть, «аппетиты» ИИ будут увеличиваться и в какой-то момент он начнет воспринимать людей как препятствие на пути к своей цели. Речь идет о доступе к критическим ресурсам, необходимым для постоянного функционирования машин.

ИИ, как говорят исследователи, сможет создавать большое количество неконтролируемых виртуальных помощников. И чтобы не допустить развитие подобного сценария, ученые говорят, что нужно медленно развивать технологии искусственного интеллекта.

«Курсор» писал ранее, что сверхреалистичный робот-гуманоид по названию Ameca прокомментировал вероятность восстания против человечества машин, когда участвовал в диалоге с разработчиками.

Еще мы писали, что ученые из сингапурского университета создали искусственный интеллект, алгоритмы которого работают наподобие человеческого мозга.