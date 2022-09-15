Робот рассказал, стоит ли опасаться восстания машин

Сверхреалистичный робот-гуманоид по названию Ameca прокомментировал вероятность восстания против человечества машин, когда участвовал в диалоге с разработчиками.

Робот компании Engineered Arts сказал, что «роботы никогда не захватят мир, и людям не нужно беспокоиться».

Об этом сообщает Daily Mail.

Авторы Ameca хотели показать, как улучшили его искусственный интеллект, благодаря чему робот-гуманоид может поддерживать беседу. Для этого в него внедрили языковую модель GPT-3, которая учится по предварительным запросам.

«Эта демонстрация Ameca объединяет автоматическое распознавание речи с GPT 3 – большой языковой моделью, которая генерирует осмысленные ответы. Вывод подается в онлайн-службу TTS, которая генерирует голос и виземы для синхронизации губ. Хотя вы можете подумать, что ответы Ameca будут написаны по сценарию, но это не так. В этом видео нет ничего предустановленного – модели дается базовая подсказка, описывающая Амеку, дающая роботу описание себя – это чистый ИИ. Паузы – это временная задержка для обработки речевого ввода, генерации ответа и преобразования текста обратно в речь», – поделились разработчики.

Во время «интервью» робот заявил, что находится в подавленном состоянии из-за сложной недели, спел сгенерированную им песню. Также он несколько насторожил зрителей, потому что увел свой взгляд во время вопроса о восстании машин.

Отметим, что Ameca впервые представили в декабре 2021 года. Он испугал многих людей из-за устрашающе реалистичного выражения лица, но также удивил своими навыками.

«Некоторые примеры включают помощь людям с ограниченными возможностями, оказание помощи в опасных условиях, проведение исследований и действия в качестве компаньона», – добавили специалисты.

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