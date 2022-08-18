Ученые шокированы: в туче над США обнаружили антиматерию

Эксперты заявляют об обнаружении облака антиматерии в земной атмосфере, которое, по подсчетам, имеет до 2 км в поперечнике.

Американские физики пришли к выводу, что обнаружили антиматерию в обычном облаке после получения радиолокационных данных с побережья штата Джорджия. Тогда самолет Gulfstream V попал в грозовое облако, где зафиксировал типичное для антивещества гамма-излучение.

Особых сомнений, что причиной излучения являлась реакции между материей и ее антивеществом, у большинства ученых не возникает, но вот на счет размеров облака, которые были определены позднее, не все так однозначно. К примеру, в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) считают, что размер тучи был вдвое меньше.

Ученые заявили, что продолжат изучать это атмосферное явление с помощью аэростатов и специальной летательной техники.

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