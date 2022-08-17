В Китае создали самое сильное в мире устойчивое магнитное поле

Китайские ученые установили новый мировой рекорд по самому сильному устойчивому магнитному полю, когда-либо созданному на Земле.

Гибридному магниту удалось создать поле силой 45,22 Тесла (Тл), что более чем в миллион раз сильнее, чем у нашей планеты.

Об этом сообщает Лаборатория сильного магнитного поля через Eurekalert.

Рекорд был установлен в Центре устойчивого сильного магнитного поля (SHMFF) в Хэфэй, Китай, с использованием магнита гибридной конструкции, который работает с 2016 года. Конструкция включает в себя резистивный магнит, расположенный в зазоре 32 мм в центре сверхпроводящего магнита, что позволяет им объединить усилия для создания невероятно сильного магнитного поля.

Гибридный магнит создал рекордное стационарное магнитное поле 45,22 Тл при подводимой мощности 26,9 МВт. Из них резистивный магнит дал 34,22 Тл, а сверхпроводящее кольцо откололось на оставшиеся 11 Тл. Это побило предыдущий мировой рекорд в 45 Тл, установленный еще в 1999 году компанией MagLab в США.

«Для достижения более сильных магнитных полей мы обновили структуру магнита и разработали новые материалы. Производственный процесс для дисков Bitter [магниты в центре] также был оптимизирован», — сказал профессор Куанг Гуанли, академический директор Лаборатории сильного магнитного поля в SHMFF.

Этот новый рекорд предназначен специально для устойчивого магнитного поля, но другие типы достигли более высоких значений. В 2019 году аналогичная гибридная установка достигла пика в 45,5 Тл, но это было относительно недолго. В 2018 году японской команде удалось создать магнитное поле с поразительной силой 1200 Тл в течение примерно 40 микросекунд, прежде чем часть прибора взорвалась.

По словам ученых, новая установка с постоянным магнитным полем гораздо более практична. Она готова к использованию в ряде научных экспериментов, доступ к ней предоставлен институтам и университетам по всему миру.

Ранее Курсор писал, что создан искусственный палец, который определяет, из чего сделаны предметы. Китайские исследователи разработали искусственный палец, который с точностью в 96% способен определить, из какого материала сделаны предметы.