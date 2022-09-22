Ученые создали таракана-киборга для поиска людей под завалами

Ученые из Японии намерены использовать таракана-киборга для поиска людей, которые оказались под завалами в результате землетрясений. Для этого планируется использовать электронику и солнечные элементы.

Мадагаскарским шипящим тараканом, оснащенным «рюкзаком» с соответствующими технологиями, можно управлять дистанционно. Новые исследования провели в Лаборатории тонкопленочных устройств японского исследовательского института Рикен в Вако.

Об этом 22 сентября сообщило Reuters.

В ходе наблюдений солнечные батареи и электроника на насекомом позволили им управлять. Движение осуществлялось с помощью дистанционного управления.

Кенджиро Фукуда и его команда из Лаборатории тонкопленочных устройств японского исследовательского гиганта Riken разработали гибкую пленку для солнечных батарей толщиной 4 микрона, примерно 1/25 ширины человеческого волоса, которая может поместиться на брюшке насекомого. Пленка позволяет таракану свободно двигаться, в то время как солнечная батарея вырабатывает достаточно энергии для обработки и отправки сигналов направления в органы чувств на задней части жука.

Работа основана на предыдущих экспериментах по борьбе с насекомыми в Наньянском технологическом университете в Сингапуре. Это может однажды привести к созданию насекомых-киборгов, которые смогут проникать в опасные зоны гораздо эффективнее, чем роботы.

Команда выбрала для экспериментов мадагаскарских шипящих тараканов, потому что они достаточно большие, чтобы нести оборудование. У насекомых нет крыльев, которые могли бы им мешать искать людей под завалами. Даже когда рюкзак и пленка приклеены к их спине, жуки могут преодолевать небольшие препятствия или выпрямляться при переворачивании.

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