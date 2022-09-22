Ученые подсчитали общее количество муравьев на Земле

Ученые из Университета Юлиуса Максимилиана (JMU) решили посчитать общее количество муравьев на планете или то, насколько они распространены в разных средах обитания.

Дело было не просто в том, чтобы обвести счетами все муравейники на планете. Вместо этого ученые ознакомились с 489 научными исследованиями, посвященными этому вопросу, охватывающими все континенты и места обитания, и на основе этих данных рассчитали то, что они называют консервативной эмпирической оценкой.

Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

По данным команды, сейчас на Земле насчитывается почти 20 квадриллионов муравьев. Это 20, за которыми следуют 15 нулей, это число, которое трудно уложить в голове. Ученые отметили, что на Земле муравьев в 2000 раз больше, чем звезд в нашей галактике.

Команда пошла еще дальше и подсчитала, сколько будут весить все эти муравьи вместе — около 12 миллионов тонн. Это больше, чем общая масса всех диких птиц и млекопитающих вместе взятых (кроме людей).

Так как же они распространяются по планете? Как и следовало ожидать, исследователи обнаружили, что муравьи сконцентрированы в тропиках, причем в лесах и пустынях их больше, а в городской среде меньше. В полярных регионах практически нет муравьев.

Команда ученых говорит, что, поскольку муравьи играют такую ​​огромную роль в своих экосистемах, важно понять их распространение и то, как на них может повлиять изменение климата.

«На гектар муравьи перемещают до 13 тонн почвенной массы в год. Поэтому они оказывают большое влияние на поддержание круговорота питательных веществ, а также играют решающую роль в распространении семян растений», — сказал Патрик Шультайс, соавтор исследования.

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