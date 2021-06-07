Ученые воссоздали первое вещество, которое образовалось после Большого взрыва

Ученые на Большом адронном коллайдере воссоздали первое вещество, которое сформировалось после Большого взрыва и изучили его свойства. Так, физикам пришлось разбивать частицы свинца со скоростью в 99,9999991 процентов скорости света.

Согласно современной науке, после Большого взрыва образовался первобытный тип материи, который назвали кварк-глюонной плазмой (QGP). Отмечается, что появление длилось меньше секунды. По словам ученых, именно Большой взрыв стал причиной появление Вселенной. Это произошло более 13 млрд лет назад. С тех пор Вселенная, согласно современным теориям, продолжает расширяться.

И вот, ученым удалось выяснить, как развивалась первую долю секунды Вселенная после Большого взрыва. Так, исследователи заявили, что QGP – это идеальная жидкость, которая практически лишена вязкости или сопротивления течению. Она способна к изменению формы.

Ранее Курсор писал, что ученые выдвинули неожиданную гипотезу о темной материи. Согласно теории американских ученых, пространство-время вмещает в себе еще одно измерение, в котором и нужно искать темную материю. Предложенная гипотеза является еще одним вариантом теории о том, что темная материя взаимодействует с другими частицами и видами материи посредством неизвестной темной силы.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили следы землетрясения, которое длилось 32 года. Так, исследователи обнаружили самое продолжительное землетрясение, которое продлилось 32 года. Так, оно началось еще в 1829-м году, а закончилось в 1861-м.Исследователи пришли к такому выводу после тщательного изучения коралловых рифов. Речь идет о микроатоллах, которые растут очень медленно. С их помощью можно фиксировать изменения в земной коре.