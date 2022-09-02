Ученые выяснили, что будет с человеком при жизни на Марсе

Космические путешествия оказывают вредное воздействие на организм человека, а жизнь в условиях антигравитации, в частности, на Марсе, тяжела для костей.

Об этом пишет Grunge.

Ученые утверждают, что даже приземлиться на Марсе было бы чем-то вроде подвига, но на самом деле жить там было бы почти невозможно. Проживания на Красной планете может вызвать сердечный приступ или, по крайней мере, серьезно увеличить риск его возникновения.

Калифорнийский университет Сан-Франциско сообщает, что длительное пребывание в открытом космосе действительно может привести к истощению сердечно-сосудистой системы. Это связано с токсичной комбинацией радиации и отсутствия гравитации, что затрудняет работу системы кровообращения.

По словам доктора Марлен Гренон, моделирование низкой гравитации предполагает, что жизнь в условиях микрогравитации может даже изменить то, как некоторые гены экспрессируются в клетках, особенно те гены, которые проводят электричество сердца. Изменения в этих клетках могут привести к более высокому риску сердечных аритмий.

Также известно, что сила сердца может измениться в условиях невесомости. Это связано с тем, что сердцу становится легче перекачивать кровь после устранения гравитации. То есть, астронавты, живущие на Марсе, будут не только более склонны к переломам, но и потеряют плотность костей с ускоренной скоростью.

Также жизнь в условиях невесомости может привести к довольно сильным солнечным ожогам для тех, кто проживает на марсианской почве.

Ранее Курсор писал, что Perseverance нашел на поверхности Марса чужеродный объект. Несколько дней назад марсоход НАСА Perseverance передал на Землю новые фотографии Марса. На одном из них отчетливо виден инопланетный объект, не характерный для красной планеты.

Курсор также сообщал, что британский физик рассказал, когда люди смогут переселиться на Марс. Британский физик Брайан Кокс считает, что Илон Маск ошибся и ему не удастся отправить первых людей на Марс уже в 2029 году. По его мнению, это произойдет лет на 10 позже.