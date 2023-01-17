Ученые выяснили, что может предотвратить патологическое старение

Нейробиологи из Женевского университета (UNIGE) наблюдали активацию мозга молодых и пожилых людей, когда они сталкивались с психологическими страданиями других. Нейронные связи пожилых людей демонстрируют значительную эмоциональную инерцию: негативные эмоции изменяют их чрезмерно и в течение длительного периода времени, особенно в задней части поясной коры и миндалевидном теле, двух областях мозга, активно участвующих в управлении эмоциями и автобиографической памятью.

Эти результаты, опубликованные в журнале Nature Aging, показывают, что лучшее управление этими эмоциями может помочь ограничить нейродегенерацию.

«Мы начинаем понимать, что происходит в момент восприятия эмоционального стимула. Однако то, что происходит потом, остается загадкой. Как мозг переключается с одной эмоции на другую? Как он возвращается в исходное состояние ? Изменяется ли эмоциональная изменчивость с возрастом? Каковы последствия для мозга неправильного управления эмоциями?», — объясняет доктор Ольга Климецки, научный сотрудник Швейцарского центра эмоциональных наук UNIGE и Немецкого центра нейродегенеративных исследований, которая является последним автором этой статьи.

Предыдущие исследования в области психологии показали, что способность быстро менять эмоции полезна для психического здоровья. И наоборот, люди, которые не могут регулировать свои эмоции и остаются в одном и том же эмоциональном состоянии в течение длительного времени, подвержены более высокому риску депрессии.

«Нашей целью было определить, какой мозговой след остается после просмотра эмоциональных сцен, чтобы оценить реакцию мозга и, прежде всего, механизмы его восстановления. Мы сосредоточились на пожилых людях, чтобы выявить возможные различия между нормой и патологическое старение», — говорит Патрик Вийомье, профессор кафедры фундаментальных нейронаук медицинского факультета и Швейцарского центра эмоциональных наук в UNIGE, который руководил этой работой.

Ученые показали добровольцам короткие телевизионные ролики, показывающие людей в состоянии эмоциональных страданий, а также видеоролики с нейтральным эмоциональным содержанием, чтобы наблюдать за активностью их мозга с помощью функциональной МРТ. Во-первых, команда сравнила группу из 27 человек старше 65 лет с группой из 29 человек в возрасте около 25 лет. Затем тот же эксперимент был повторен со 127 пожилыми людьми.

«Пожилые люди, как правило, демонстрируют другую модель мозговой активности и связей, чем молодые люди. Наша гипотеза состоит в том, что у более тревожных людей не будет или меньше способности к эмоциональному дистанцированию. Тогда механизм эмоциональной инерции в контексте старения будет объясняться тем фактом, что мозг этих людей остается «замороженным» в негативном состоянии под действием соотнесение страданий других с их собственными эмоциональными воспоминаниями», — говорит Себастьян Баэз Луго, исследователь из лаборатории Патрика Вийомье и первый автор этой работы.

Это исследование является частью крупного европейского исследования MEDIT-AGING, целью которого является оценка влияния немедикаментозных вмешательств на улучшение старения.

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