Ученые нашли способ обратить старение вспять

Но у всех этих исследований была и обратная сторона: в определенных ситуациях у измененных мышей развивались раковые опухоли.

Ученые нашли способ обратить вспять старение у мышей. Теперь исследователи намерены сделать то же самое для людей. В лаборатории молекулярного биолога Дэвида Синклера в Гарвардской медицинской школе старых мышей превращают обратно в молодых.

Используя белки, которые могут превратить взрослую клетку в стволовую, Дэвид Синклер и его команда превратили стареющие клетки мыши в их прежние версии. В первом исследовании его команды, опубликованном в конце 2020 года, старые мыши с плохим зрением и поврежденной сетчаткой внезапно снова стали видеть.

«Насколько мы можем судить, это постоянная перезагрузка, и мы думаем, что это может быть универсальный процесс, который может быть применен ко всему телу для перезагрузки нашего возраста», — сказал Синклер, который последние 20 лет изучал способы обращения вспять разрушительного воздействия времени.

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