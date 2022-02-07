Ученые выяснили, какие фото в Instagram набирают больше лайков

Ученые из США назвали правила, соблюдение которых позволит вашему фото набирать больший охват, заинтересовывать подписчиков и заставлять их делиться этим фото.

Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, почему Instagram так популярен в программах маркетологов. Существует два основных правила хорошей фотографии.

Об этом сообщается на сайте университета.

Первый ключ к успешной публикации в социальных сетях — это баланс света и цвета. Во-вторых, фотография должна быть очень простой или очень сложной. В этом вопросе нет традиционной «золотой середины».

Ученые также рекомендуют использовать меньше цветов для создания кликабельной картинки, однако не стоит путать это с яркостью. Не перегружайте изображение ненужными деталями. Также соблюдайте баланс между краями и центром изображения.

Также рекомендуется делать фото «визуальными беспорядками». Объект съемки не обязательно должен быть идеально расположен в кадре. Также стоит обратить внимание на вертикальную и горизонтальную симметрию.

Курсор ранее писал, что в Instagram появится платная подписка. Эта подписка позволит блогерам монетизировать свой контент, получая деньги от подписчиков. Его стоимость составит от $0,99 до $99,99 в месяц — цену устанавливают сами блоггеры. За эти деньги подписчики получат доступ к эксклюзивным историям. Эксклюзивный контент и подписчики будут выделены фиолетовым цветом.

Кроме того, редакция Курсора назвала самые популярные аккаунты звёзд в Instagram. Среди них оказались Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кайли Дженнер и другие.

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