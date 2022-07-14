Ученые засекли странный сигнал из космоса, похожий на сердцебиение

Радиовсплески, полученные через межгалактическое пространство, длятся три секунды, что примерно в 1000 раз дольше, чем обычно.

Ученые сообщили об обнаружении радиосигнала из глубокого космоса, бьющегося как сердце.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Всплески излучения более высокой интенсивности происходят каждые 0,2 секунды в течение этого трехсекундного окна, чего никогда раньше не наблюдалось.

Ученые сразу поняли, что они наткнулись на что-то очень необычное.

«Это первый раз, когда сам сигнал является периодическим», — рассказал астрофизик Даниэле Мичилли из Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института.

По словам ученых, быстрые радиовсплески — одна из самых захватывающих современных космических загадок. Это чрезвычайно мощные всплески излучения в радиодиапазоне, которые вспыхивают из межгалактического пространства за очень короткий промежуток времени — обычно длительностью в миллисекунды. В течение этого короткого промежутка времени всплеск излучает столько же энергии, сколько 500 миллионов Солнц.

Большинство быстрых радиовсплесков вспыхивают только один раз. Гораздо реже повторяющиеся сигналы принимаются из одной точки неба.

Ранее Курсор сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.

Еще напомним, что астрономы показали удивительное изображение галактики в созвездии Льва. Галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году. Находится на расстоянии 38 миллионов световых лет от Млечного Пути