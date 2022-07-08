В Apple рассказали, когда начнутся продажи нового MacBook Air

Компания Apple официально объявила, что предварительные заказы на новые MacBook Air с чипом M2 в США и Европе начнутся 8 июля.
Первые покупатели начнут получать ноутбуки 15 июля, а видео с обзорами и распаковкой от ведущих блогеров будут опубликованы за день до этого.
Напомним, что MacBook Air, представленный на WWDC 2022, получил обновленный дизайн, 13,6-дюймовый дисплей с челкой, чип M2, улучшенную веб-камеру 1080p, 3,5-мм аудиоразъем с поддержкой высокоомных наушников и порт для магнитной зарядки.
Базовая конфигурация MacBook Air с чипом M2 и 8/256 ГБ памяти оценивается в 1199 долларов.
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