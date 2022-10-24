В браузере Edge появится новая функция генератора изображений

В Microsoft предоставили пользователям возможность самостоятельно создавать изображения за несколько секунд, делая при этом множество вариантов.

Microsoft анонсировал запуск в ближайшее время в своем браузере Edge генератор изображений.

Новая программа называется Image Creator, и она создана на базе популярной нейросети DALL-E 2, сообщает sud.ua.

Согласно описаниям разработчиков, благодаря новой функции появится возможность создания собственных картинок или изображений всего за пару секунд. Таких попыток модно применять неограниченное количество.

Пока неясно, как будет оформлена эта программа. Возможно, ее встроят как расширение для браузера и оно будет доступно в боковой панели. Некоторые пользователи получили возможность протестировать генератор изображений. Им компания Microsoft предоставила доступ с целью тестирования и выявления возможных багов.

Через месяц это приложение будет доступно всем.

Разработчики Microsoft представили ознакомительные видео с демонстрацией возможностей программы.

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