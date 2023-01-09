В феврале SpaceX запустит самую мощную в мире ракету

Самая тяжелая в мире ракета SpaceX взлетит с базы Starbase в Техасе, а приземление будет двумя отдельными частями в Мексиканский залив и Тихий океан.

В следующем месяце компания SpaceX запланировала первый в истории запуск своего звездолета и сверхтяжелой ракеты-носителя.

Об этом пишет Independent.

Генеральный директор Илон Маск заявил о планах своей компании в Twitter. Этот запуск станет крупнейшим в истории, обогнав космическую стартовую систему компании Nasa, которую запустили в ноябре.

Ракета пройдет свое первое орбитальное испытание в рамках планирования полета на Марс. Ракета взлетит с Техасской базы Starbase, а приземление будет двумя отдельными частями в Мексиканский залив и Тихий океан.

Маск уверен, что через месяц все будет готово: «У нас есть реальный шанс в конце февраля. Мартовская попытка запуска представляется весьма вероятной».

При работе всех 33 двигателей Raptor супертяжелая ракета SpaceX создаст более 7,25 млн кг тяги, что почти вдвое больше, чем 4 млн кг тяги, создаваемой SLS от Nasa.

Верхняя часть звездного корабля уже провела несколько летных испытаний без экипажа, доказав свою способность к автономной посадке для повторного использования.

Nasa планирует использовать космический корабль в качестве посадочной платформы для миссии Artemis 3, которая доставит астронавтов на поверхность Луны впервые за более чем 50 лет.

Илон Маск надеется в конечном итоге использовать десятки кораблей Starship для перевозки людей и грузов по Солнечной системе. Более того, он рассчитывает создать постоянную колонию людей на Марсе к 2050-м году.

Ранее Курсор писал, что SpaceX запустила в космос израильский спутник-разведчик.