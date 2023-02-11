В галактике Андромеды обнаружено уникальное явление

В течение миллиардов лет галактики растут и развиваются, создавая новые звезды и сливаясь с другими галактиками в результате событий, удачно названных «галактической иммиграцией». Астрономы пытаются раскрыть историю этих иммиграционных событий, изучая движение отдельных звезд по всей галактике и ее протяженное гало из звезд и темной материи. Однако такая космическая археология до сих пор была возможна только в нашей собственной галактике, Млечном Пути.

Исследование будет опубликовано в The Astrophysical Journal. Сейчас оно доступно на arXiv.

Международная группа исследователей обнаружила поразительные новые доказательства большой галактической иммиграции в Галактике Андромеды, ближайшем большом галактическом соседе Млечного Пути. Новые результаты были получены с помощью спектроскопического прибора темной энергии Министерства энергетики (DESI) на телескопе Николаса У. Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик, программа NOIRLab Национального научного фонда.

Измерив движение почти 7 500 звезд во внутреннем ореоле галактики Андромеды, также известной как Мессье 31 (M31), команда обнаружила контрольные закономерности в положениях и движениях звезд, которые показали, как эти звезды начали свою жизнь как часть другой галактики. галактика, которая слилась с M31 около 2 млрд лет назад. Хотя такие закономерности давно предсказаны теорией, они никогда не наблюдались с такой ясностью ни в одной галактике.

«Наши новые наблюдения ближайшего крупного галактического соседа Млечного Пути, галактики Андромеды, в мельчайших деталях раскрывают свидетельства галактической иммиграции. Хотя ночное небо может показаться неизменным, Вселенная — динамичное место. Галактики, такие как M31 и наш Млечный Путь, построены из строительных блоков множества меньших галактик за всю космическую историю», — объяснил Арджун Дей, астроном из NOIRLab NSF и ведущий автор статьи, представляющей это исследование.

Это исследование проливает свет не только на историю наших галактических соседей, но и на историю нашей собственной галактики. Большинство звезд гало Млечного Пути образовались в другой галактике, а затем мигрировали в нашу собственную в результате галактического слияния 8-10 млрд лет назад.

Теперь команда планирует использовать беспрецедентные возможности DESI и телескопа Mayall для изучения большего количества удаленных звезд M31 с целью раскрытия ее структуры и истории иммиграции в беспрецедентных деталях.

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