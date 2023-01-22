На небе сократилось количество обозримых звезд

Ученые отметили, что невооруженным взглядом видно, что на небе звезд стало меньше. Обычно людей это не тревожит, но вот исследователи не так спокойны на этот счет

Люди часто обращаются к звездам в самые печальные и радостные моменты в жизни. И лишь немногие отмечают, что обозримых небесных тел стало значительно меньше, чем в предыдущие десятилетия. Ученые считают, что причиной этому стало световое загрязнение.

Подробнее об этом информирует BBC.

Сообщается, что астронавты и ученые исследовали звездное небо и определили, что яркость неба уменьшается с каждым годом на 10%. Определена причина — световое загрязнение, о котором обычные люди знают слишком мало.

Световое загрязнение — это засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы. Световое загрязнение растет ежегодно с 2011 года. Из-за искусственного освещения из поля зрения человека пропадает большое количество звезд. Правда, за городом можно будет по-прежнему увидеть большее количество небесных тел, а в городской черте — их количество сократиться в разы.

В то же время, люди не привыкли серьезно относиться к данному вопросу. Однако это в корне неверно из-за того, что световое загрязнение негативно влияет на биоритмы животного мира и растений.

Напомним, что восемь стран, которые не имеют развитой космической программы, решили установить контроль над территориями космоса над своими землями. А ведь согласно Договору по космическому пространству, ни одно государство не имеет право на национализацию небесных тел.

Также, ученые рассказали о странном «призрачном свете» в космосе. Благодаря тысячам фотографий, которые были сделаны космическим телескопом Hubble, ученые пришли к выводу, что в Солнечной системе наблюдается переизбыток загадочного света.

Дополнительно отметим, что ученые обнаружили в космосе неизвестный науке объект. Экспертам удалось обнаружить необычный радиосигнал, который длился всего 300 миллисекунд. Результаты анализы указывают на нейтронную звезду, но она не похожа ни на один ранее известный науке объект.