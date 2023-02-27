В Колумбии суд провел первое заседание в метавселенной

Суд в Колумбии провел впервые в своей истории заседание в метавселенной.

Об этом сообщает Reuters.

Более чем 2-часовое слушание прошло без сбоев, но только присутствовали «головокружительные движения камеры» и «некоторые искаженные движения». Судья административного суда Мария Киньонес Триана выносила решение по дорожному спору.

По ее словам, мероприятие в Horizon Worlds от Microsoft «казалось ей реальнее, чем видеозвонок» по Zoom. Она говорит, что во время использования стандартных приложений для звонков многие участники просто деактивируют свои камеры, вследствие чего «вы понятия не имеете, что они делают».

Киньонес говорит, что дело подачи иска региональным транспортным союзом против полиции теперь будут частично рассматривать в метавселенной, где и вынесут судебное решение. Она полагает, что подобное заседание – «академический эксперимент», демонстрирующий, что подобное возможно.

В случае одобрения всех сторон судья намерена и дальше проводить слушания в метавселенной.

«Метавселенная представляет собой технологический инструмент, который может облегчить доступ к отправлению правосудия. Использование информационных технологий в развитии судопроизводства имеет существенной целью облегчение и ускорение этих процессов», – добавила она.

Следует отметить, что Колумбия стала одной из первых стран в мире, которая занялась проведением настоящих судебных слушаний в метавселенной. В рамках этого тестировалась иммерсивная виртуальная реальность, чтобы цифровое пространство было более реалистичным, а также чтобы все участники имели аватар.

До этого представители общественности порой высмеивал попытки провести мероприятия в VR из-за «неуклюжих мультяшных визуализаций». Однако первое заседание в метавселенной в Колумбии может изменить эти тенденции.

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