В США создали устройство, определяющее, когда человеку нужно замолчать

Американские исследователи разработали устройство, которое помогает определить, когда человеку лучше взять паузу и помолчать. Особенно гаджет будет полезен тем, кто поет или много разговаривает, в частности политиков, тренеров или учителей.

Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Устройство крепится к коже над грудиной и фиксирует параметры издаваемого звука, потом данные голосовой активности передает на смартфон с помощью специального приложения. Разработчики говорят, что его главной задачей является предотвращение усталости и нарушения голосовых связок. Гаджет индивидуально определяет нагрузку для каждого человека и оповещает, когда безопасный порог превышен. Это значит что нужно 15-20 минут помолчать, чтобы ткани голосовых складок восстановились.

Алгоритмы, основанные на машинном обучении, обрабатывают данные и различают речь и пение с точностью более 95 процентов, позволяя певцам отдельно отслеживать каждый вид деятельности.

«Курсор» писал ранее, что разработчики из Южной Кореи представили портативное устройство, с помощью которого можно через расстояние передавать прикосновения. Его нужно носить на доминирующей руке (в зависимости, правша человек или левша). Одно устройство носит тот, кто посылает тактильные ощущения, а другое — тот, кто принимает.

Еще мы писали, что исследователи из США и Китая под руководством Северо-западного университета США смогли создать устройство, которое заменят обезболивающее.

Напомним, группа ученых из Фуданьского университета в Шанхае разработала устройство, которое может обнаружить COVID-19 менее чем за четыре минуты с точностью ПЦР-теста.