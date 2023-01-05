В мессенджере WhatsApp появится еще одна полезная функция

Нововведение вскоре может появиться в мобильных версиях на Android и iOS.

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp работает над новыми функциями и планирует внедрить значок закладок в приложение, чтобы пользователи могли видеть в переписке, какие сообщения были сохранены собеседником.

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Данное нововведение будет применимо к исчезающим сообщениям. Для сохранения пользователю нужно будет добавить сообщение в закладки.

Отображение значка поможет собеседнику понять, что исчезающее сообщение было сохранено и не пропадет даже по истечению срока действия. В таком случае пользователи могут оставить сообщение либо удалить его для всех вручную в любое время.

На данный момент функция сохранения исчезающих сообщений недоступна даже бета-тестерам WhatsApp. Ожидается, что нововведение вскоре может появиться в мобильных версиях мессенджера на Android и iOS.

«Курсор» писал ранее, что после новых обновлений популярный мессенджер WhatsApp не будет работать на почти 50 устройствах. В основном, это старые устройства на Android, но среди них есть устройства, работающие на iOS 10. Специалисты отмечают, что WhatsApp давно уже требует минимум iOS 12, поэтому эти iPhone не получают новые функции мессенджера.

Еще мы писали, что в последние годы мессенджеры стали для многих основным инструментом для общения. И сейчас есть множество приложений, с помощью которых мы можем обмениваться сообщениями и совершать звонки. И в Европе самым популярным из них в 2022 году стал Telegram, его скачивали чаще всего.