В мозге обнаружили уникальную мембрану, отвечающую за иммунитет

Она работает как щит и поддерживает чистоту.

В головном мозге была обнаружена новая анатомическая структура. Речь идет о специальной мембране (SLYM), которая отвечает за освобождение мозга от продуктов жизнедеятельности. Так же она создает иммунный барьер и защищает клетки.

Об этом сообщает IFL Science.

Уникальное открытие было сделано в результате экспериментов, которые проводились на мышах. Однако, со временем, гипотеза нашла свое подтверждение и при исследовании человеческого организма.

Данная «находка» является одной из четырех мембран между мозгом и черепом, ее толщина составляет всего несколько клеток. Остальные три мембраны известны ученым давно — это паутинная, твердая мозговая и мягкая оболочки.

Один из авторов исследования, Майкен Недергаард, описывая открытие, сказал, что его важность сложно переоценить. Благодаря успешным результатам такого рода эксперимента, можно смело утверждать, что ученым действительно удалось прояснить множество моментов связанных с работой головного мозга и данной мембраны, в частности.

«Открытие новой анатомической структуры, позволяет нам гораздо лучше оценить сложную роль, которую спиномозговая жидкость играет в транспортировке, удалении отходов из мозга и поддержке его иммунной защиты», — значится в заявлении Майкена Недергаарда.

Ранее Курсор писал о том, что ученые научились читать человеческие мысли.

Также «Курсор» сообщал, что ученые придумали простой лазерный инструмент для поиска новых планет.