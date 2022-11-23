В NASA заявили, что люди смогут оставаться на Луне длительное время

В NASA уверены, что через 6-7 лет будут обеспечены условия, чтобы люди смогли находиться на Луне продолжительное время. Речь идет, прежде всего, об ученых-исследователях.

К окончанию этого десятилетия люди уже смогут оставаться на Луне длительное время, например для проведения экспериментов и научных работ.

Об этом заявили эксперты NASA, сообщает Unian.

Главный ограничивающий фактор, не позволявший ранее обеспечить длительное нахождение на спутнике — это отсутствие воды. В NASA задались целью определить, есть ли вода на Южном полюсе спутника.

Представитель NASA Говард Ху возглавляет программу запуска лунного космического корабля «Орион» (Orion). Он заявил, что запуск этой ракеты стал историческим событием.

Старт ракеты Space Launch System с «Орионом» состоялся 16 ноября. Сейчас «Орион» находится на расстоянии около 134 тыс. км от Луны.

Теперь приближается то время, когда ученые смогут находиться на Луне. Еще для поддержки научных миссий специалистам на Луне будут необходимы жилые помещения.

«Это первый шаг, который сделает возможными длительные исследования спутника и далекого космос. Это важно не только для США, но и для всего мира. Мы работаем над созданием транспортного средства, которое снова высадит человека на Луну», — сказал представитель NASA.

Говард Ху рассказал, что все системы функционируют, а команда уже планирует запуск двигателей «Ориона» для выхода корабля на дальнюю орбиту Луны.

«Конечно, наблюдение за этой миссией с Земли очень волнительно. Как только безопасность компонентов и систем «Артемиды» будет проверена, то мы с уверенностью будем считать, что люди будут жить на Луне в этом десятилетии», — заявил Ху.

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