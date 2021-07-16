В ОАЭ разработали технологию управления погодой

Ученые из ОАЭ впервые в истории искусственно вызвали дождь посреди пустыни.

В ОАЭ ученые смогли искусственно вызвать дожди в 50-градусую жару.

В стране опробовали новые технологии, позволяющие устраивать дожди в засушливый сезон.

В частности, метеорологи сообщили, что это фактически первый случай, когда в ОАЭ летом пошел дождь. Это стало благодаря тому, что специальные дроны оказали воздействие на разряженный тучи, что и спровоцировало начало дождя.

По данным СМИ, явление, известное как хариф в Омане, способствует проливным дождям. Это летний муссон на южном побережье Аденского залива, который приносит влагу в Оман и пустыню к востоку от Дубая.

Напомним, аномальная жара ударила по странам Ближнего Востока. В четырех странах установили температурные рекорды.

Курсор также писал, что сеть взорвало эффектное видео запуска ракеты для изучения молний. В частности, на видео показывается, как ракета оставляет после себя ярко зеленый след, похожий на луч лазера.

Ученые смогут перенаправлять удары молнии. Ученые из Австралии представили портативное устройство, которое может изменять движение молнии с помощью графеновых лучей.

Астрономы зафиксировали на Юпитере «молнии-медузы», которые встречаются только на Земле.