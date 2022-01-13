В России завели новые уголовные дела против Telegram

Российские судебные приставы подали новый иск против Telegram, требуя обязательных штрафов на общую сумму 11 миллионов рублей (около $148 000) за отказ удалить запрещенный в России контент.

Согласно базе данных Федеральной службы безопасности (ФССП), на основании решения Таганского суда Москвы от 20 декабря прошлого года компания возбудила три исполнительных производства о взыскании штрафов в размере 5,2 и 4 млн рублей.

Как сообщалось, в середине декабря прошлого года Telegram погасил всю задолженность по штрафу в размере 15 миллионов рублей.

Через несколько дней Google и Facebook также погасили свои долги.

Крупнейшие интернет-сервисы (Telegram, Google, Facebook, Twitter, TikTok и WhatsApp) неоднократно привлекались к ответственности за отказ удалить запрещенный контент, включая призывы к участию несовершеннолетних в противоправной деятельности (см. Административный кодекс РФ Статья 13.41). Общая сумма штрафов, наложенных судами с начала этого года, превышает 200 миллионов рублей (2,7 миллиона долларов).

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Google анонсировала новые функции и улучшения Android. Разработчики Google анонсировали большой апдейт ОС Android, с которым на смартфонах появится ряд новых возможностей.

Кроме того, Google признали виновной в краже чужих технологий. Комиссия по международной торговле США постановила, что Google нарушает пять патентов Sonos, связанных с умными колонками. Это решение теоретически может заставить компанию прекратить импорт продукции с использованием «украденной технологии».

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