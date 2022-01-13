В России завели новые уголовные дела против Telegram

22:02, Сегодня
Технологии, Новости СНГ
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Фото: depositphotos.com

Telegram, согласно новым судебным искам, должен выплатить России почти 10 миллионов рублей.

Российские судебные приставы подали новый иск против Telegram, требуя обязательных штрафов на общую сумму 11 миллионов рублей (около $148 000) за отказ удалить запрещенный в России контент.

Согласно базе данных Федеральной службы безопасности (ФССП), на основании решения Таганского суда Москвы от 20 декабря прошлого года компания возбудила три исполнительных производства о взыскании штрафов в размере 5,2 и 4 млн рублей.

Как сообщалось, в середине декабря прошлого года Telegram погасил всю задолженность по штрафу в размере 15 миллионов рублей.

Через несколько дней Google и Facebook также погасили свои долги.

Крупнейшие интернет-сервисы (Telegram, Google, Facebook, Twitter, TikTok и WhatsApp) неоднократно привлекались к ответственности за отказ удалить запрещенный контент, включая призывы к участию несовершеннолетних в противоправной деятельности (см. Административный кодекс РФ Статья 13.41). Общая сумма штрафов, наложенных судами с начала этого года, превышает 200 миллионов рублей (2,7 миллиона долларов).

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Google анонсировала новые функции и улучшения Android. Разработчики Google анонсировали большой апдейт ОС Android, с которым на смартфонах появится ряд новых возможностей.

Кроме того, Google признали виновной в краже чужих технологий. Комиссия по международной торговле США постановила, что Google нарушает пять патентов Sonos, связанных с умными колонками. Это решение теоретически может заставить компанию прекратить импорт продукции с использованием «украденной технологии».

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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