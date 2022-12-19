В Швейцарии создали технологию для производства очков, которые не запотевают

В отличие от других методов, которые просто распределяют воду с помощью гидрофильных молекул, этот способ предотвращает самое начало процесса конденсации.

Ученые из Швейцарской высшей школы в Цюрихе разработали нанотехнологию, которая предотвращает запотевание очков в случае перепада температуры или ношения маски.

Об этом сообщает портал Nature Nanotechnology.

Отмечается, что золотое нанопокрытие нагревает стекло до температуры около 8 градусов, поглощая большое количество инфракрасного излучения. В отличие от других методов, которые просто распределяют воду с помощью гидрофильных молекул, этот способ предотвращает самое начало процесса конденсации.

Покрытие толщиной 10 нм содержит золото между слоями оксида титана, которые не только усиливают эффект нагревания из-за преломления, но и защищают золото от износа. Конструкция также не приведет к перегреву в теплую погоду, поскольку предотвращает попадание излучения на другую сторону очков.

Ученые подчеркивают, что создали эту технологию с помощью обычных для производства методов. Другими словами, компаниям, возможно, не придется обновлять свои производственные линии.

Хотя золото является дорогостоящим материалом, его необходимое количество настолько мало (слой для очков примерно в 12 раз тоньше обычного сусального золота), что оно не должно значительно увеличить цену очков. Однако команда планирует изучить использование других металлов.

Исследовательская группа считает это изобретение также станет полезным для уменьшения запотевания лобового стекла автомобиля, зеркал и других поверхностей.

Как сообщал Курсор, длительное ношение очков даже с высокой степенью защиты от ультрафиолета крайне нежелательно. Это приводит к потере глазами естественной способности защищаться от ярких солнечных лучей.

Так, выбор солнцезащитных очков должен быть основан на их функциональности. В линзах должен обязательно присутствовать UV-фильтр, иначе очки спровоцируют проблемами со зрением.

Также Курсор писал о том, что медики назвали продукты, которые помогут сохранить зрение.