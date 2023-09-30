Робот может ездить по таким поверхностям, как бетон и перевозить оборудование, вес которого в три раза превышает вес аппарата.

Исследователи из Университета Вашингтона (США) создали автономную работу, которая может работать на солнечной энергии и радиоволнах.

Робот имеет накопитель энергии, похожий на солнечную панель, и четыре колеса. Миниатюрный аппарат двигается со скоростью до 10 метров в час даже при облачной погоде.

Робот может ездить по таким поверхностям, как бетон и перевозить оборудование, вес которого в три раза превышает вес аппарата.

Он использует световой датчик для автоматического перемещения к источникам солнечного света, что позволяет ему непрерывно работать.

Команда исследователей тестировала MilliMobile как в помещении, так и в парках, на ферме и офисе. Даже при очень слабом освещении, например под кухонной столешницей, роботы могут двигаться, хотя и гораздо медленнее.

Как сообщал Курсор, в июле американская частная компания Throwflame представила комбинированного робота-пса с огнеметом Thermonator. Разработка свободно доступна на рынке США является ответом на вопрос, как очистить вражеские окопы от противника.

Напомним, робот Ameca, который известен как «самый продвинутый гуманоид в мире», дал неожиданный ответ на вопрос о том, какой день в его «жизни» был самым печальным.

В одном из последних видео с Ameca, которую создала британская роботехническая компания Engineering Art, демонстрировала свою реакцию, когда ей давали ответы, сгенерированные языковой моделью GPT-3. В частности, ее попросили рассказать о самом грустном дне, который она «переживала».

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