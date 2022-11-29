WhatsApp запускает полезную функцию, скопировав ее из Telegram

Недавно пользователи WhatsApp оценили удобство запуска группировки чатов в «Сообщества», что позволило объединять несколько чатов по общему признаку.

Сервис для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp вводит удобную «фишку», аналогичная которой работает и в Telegram.

В ближайшие недели эта функция станет доступной для всех пользователей, сообщает Unian.

Ее назвали «Сообщить себе» и работает она по принципу папки «Избранное» в Telegram. Она позволяет сохранить важную информацию, переслав ее самому себе в отдельный чат. Разработчики сообщают, что ее удобно использовать для хранения заметок, важных постов или в качестве записной книги. Допустима также загрузка файлов с максимальным объемом 2 ГБ.

Чтобы начать такой чат с собой, нужно найти в WhatsApp личный номер вверху списка контактов и отправить себе данные.

Это уже не первый раз WhatsApp повторяет разработки и функции из мессенджера Telegram. Недавно были введены «Сообщества» для объединения нескольких чатов по общему признаку. К примеру имеет смысл объединить по «Сообществам» рабочие чаты, переписки с жильцами дома или школьные чаты. Такая же функция в Telegram называется «Папки».

Разработчики WhatsApp также добавили возможность полностью скрыть свой статус. Для этого нужно войти в меню «Настройки» — «Аккаунт» — «Конфиденциальность» — «Время последнего посещения и статус в сети». Доступен также ручной выбор тех пользователей, которым вы хотите показывать ваш настоящий статус.

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