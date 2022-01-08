В январе к Земле приблизятся сразу два огромных опасных астероида

В январе 2022 в направлении орбиты Земли мчатся два астероида. Самый крупный из них по размеру больше знаменитого лондонского Биг-Бена. Приблизятся астероиды к нашей планете 11 и 19 января.

Небесные тела обнаружили ученые из Лаборатории реактивного движения NASA с помощью панели управления Asteroid Watch, пишет Главред со ссылкой на Dailystar.

Ученые NASA заверили, что астероиды не будут представлять реальную угрозу для нашей планеты, поскольку пройдут на большом расстоянии от Земли.

Астероид 2013 YD48, который пролетит мимо Земли 11 января, достигает колоссальных размеров — 104 метра. Это больше, чем Биг Бен. За ним внимательно наблюдают астрономы на предмет любого возможного отклонения от предполагаемого маршрута.

Астероид, который пролетит мимо нашей планеты 19 января, называется (7482) 1994 PC1. Он регулярно посещает нашу часть галактики, совершая оборот по орбите каждые 47 лет.

Отметим, любые крупные объекты, которые находятся на расстоянии менее 6,5 млн км, считаются «потенциально опасными».

Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили пульсар, уничтожающий находящиеся рядом звезды. Группа ученых из Синьцзянской астрономической обсерватории Китайской академии наук смогла выяснить, что в пульсаре под названием Черная вдова или PSR J1720-0533 есть плазменная линза.

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