Астрономы обнаружили пульсар, уничтожающий находящиеся рядом звезды

Группа ученых из Синьцзянской астрономической обсерватории Китайской академии наук смогла выяснить, что в пульсаре под названием Черная вдова или PSR J1720-0533 есть плазменная линза.

Исследование было опубликовано Astrophysical Journal Letters.

Стоит отметить, что «Черная вдова» уносит вещества соседней звезды, постепенно ее разрушая. При чем происходит это довольно быстро. Так, скорость потери ее массы составляет 10-12 масс Солнца в год.

Что же касается PSR J1720-0533, то этот объект характеризуется квазипериодическими модуляциями, которые могут быть вызваны плазменным линзированием.

Плазменные линзы возникают в результате сильнейшей неоднородности плазмы в сильных электромагнитных полях за счет различных нелинейных эффектов.

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