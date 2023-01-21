Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом опасном вирусе

Hook проникает в смартфон и передает полный контроль над устройством ругим лицам.

Исследователи компании по обеспечению безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное ПО для Android. Вирус называется Hook.

Об этом говорится в релизе ThreatFabric.

Вирус проникает в смартфоны и передает оператору пользовательские данные, устанавливая полный контроль над устройством. Приложение может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписки из мессенджеров.

Главной целью Hook являются банковские приложения, принадлежащих финансовым организациям по всему миру. На сегодня вирус уже был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.

Эксперты сходятся во мнении, что Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они же ответственны за разработку других опасных Android-вирусов BlackRock и ERMAC.

Что интересно, среди киберпреступников Hook распространяется по сервисной модели. В даркнете готовый набор хакерских инструментов стоит около 7 тыс. долларов за один месяц использования.

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