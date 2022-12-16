Эксперты напомнили, что не стоит делать во время зарядки смартфона

Смартфон — неотъемлемая вещь в жизни современного человека. И чтобы гаджет прослужил как можно дольше, нужно с ним уметь правильно обращаться, в том числе и правильно заряжать. Эксперты напомнили основные ошибки, которые могут привести к поломке телефона.

Перегрев аккумулятора

Во время зарядки температура батареи гаджета и так повышается, а если вы еще будете играть в игры или открывать «тяжелые» программы, в том числе сидеть в социальных сетях, тогда может случиться перегрев аккумулятора и он быстрее выйдет из строя.

Использование «китайских» зарядок

Всегда используйте оригинальные зарядки для устройства, потому что частое использование дешевых аналогов может привести к вздутию батареи, потому что оригинальные аккумуляторы плохо взаимодействуют с «китайскими» зарядными устройствами.

Использование зарядки в машине до ее включения

Нельзя подключать зарядку к прикуривателю в машине, если в ней не включен двигатель, потому что может произойти скачок энергии, который негативно отразиться на работе батареи смартфона.

Использование зарядки в экстремальном климате

Телефон весьма чувствителен к температуре, поэтому не стоит его включать на зарядку в помещении, где сильно жарко или холодно, ведь на него будет оказываться повышенное давление. Когда жарко, батарея может перегреться, и это приведет к отключению смартфона, а когда холодно — батарея теряет емкость.

«Курсор» писал ранее, чтобы гаджет прослужил как можно дольше, с ним нужно правильно обращаться. Есть привычки, которые совершают многие владельцы смартфонов, не осознавая, что они «убивают» устройство.