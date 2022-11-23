Эксперт перечислил привычки, «убивающие»смартфон

Смартфон в современном мире входит в список вещей первой необходимости, потом что с его помощью мы общаемся, узнаем информацию, проводим досуг и работаем. И чтобы гаджет прослужил как можно дольше, с ним нужно правильно обращаться. Есть привычки, которые совершают многие владельцы смартфонов, не осознавая, что они «убивают» устройство.

Об этом рассказал руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток, передает издание «Прайм».

По его словам, мобильные телефоны весьма чувствительны к воде, поэтому даже мелкие брызги или пар могут привести к неполадкам в их работе. Поэтому эксперт рекомендует ничего не пить рядом с гаджетами.

Еще не стоит носить устройство в узком кармане брюк, потому что таким образом можно испортить его корпус. Кроме этого, чтобы заряд смартфона быстро не садился и батарея функционировала нормально, не стоит использовать дешевые зарядки. Резкие перепады напряжения и импульсные помехи сократят срок службы устройства.

Также эксперт посоветовал не оставлять гаджет под прямыми солнечными лучами, чтобы аккумулятор не перегрелся, потому что это может привести ко вздутию батареи.

«Курсор» писал ранее, что около 93 процентов пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают полностью разряжаться почти до конца дня. Так, аналитическая компания pСloud опубликовала список приложений, беспощадно «сжирающих» заряд телефона.

Еще мы писали, чтобы ваш любимый гаджет работал намного быстрее и эффективнее, стоит провести «чистку» и оптимизировать заряд батареи. Активным пользователем смартфона помогут два важных совета.