Впервые в истории: человека в суде будет защищать робот-адвокат

Самообучающаяся нейросеть будет слушать судебное разбирательство и инструктировать ответчика через наушник, что ему следует говорить в свою защиту.

Стартап DoNotPay протестирует своего ИИ-адвоката в реальном судебном заседании. В рамках испытаний впервые в истории человека будет защищать в суде нейросеть.

Об этом информирует портал processer.media.

Отмечается, что разработанная программа запускается с обычного смартфона. Самообучающаяся нейросеть будет слушать судебное разбирательство и инструктировать ответчика через наушник, что ему следует говорить в свою защиту.

Обычно сведения о судебных заседаниях засекречены, а технологии ИИ запрещены в некоторых странах. Но стартапу удалось найти выход – они протестуют свою разработку в слушаниях по обжалованию штрафов за превышение скорости.

Как уверяют разработчики, ИИ-адвокат вежлив, целеустремлен, идеально знает законодательные акты и является идеальным средством экономии на адвокатах.

Как сообщал Ккурсор, исследователи обеспокоены тем, что в будущем, когда будет создан «суперинтеллектуальный» искусственный интеллект, это будет представлять серьезную угрозу человечеству. Так, «умные» программы могут заинтересоваться в уничтожении человечества, чтобы избежать конкуренции за ресурсы или энергию.

ИИ, как говорят исследователи, сможет создавать большое количество неконтролируемых виртуальных помощников. И чтобы не допустить развитие подобного сценария, ученые говорят, что нужно медленно развивать технологии искусственного интеллекта.

Также Курсор писал о том, что ученые из сингапурского университета создали искусственный интеллект, алгоритмы которого работают на подобие человеческого мозга.

Благодаря изобретению специалистов «искусственный разум» в будущем смогут запускать на компактных устройствах. Новая технология будет работать с использованием ультратонких 2D-материалов и отрицательно заряженных атомов серы.

Взаимодействуя с электрическим полем, эти атомы смогут переключать фазы искусственного интеллекта между спящим и активным режимом, подобно нейронам мозга человека.