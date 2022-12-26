Врачи научились с помощью 3D-принтера лечить заболевания глаз

Ученые напечатали гель на биоразлагаемом каркасе, а из него создали глазную ткань, поддерживающую светочувствительные фоторецепторы сетчатки.

Ученые разработали и протестировали необычный способ производить ткани глаза, которые потом применяются для лечения ряда дегенеративных заболеваний глаз.

Об этом сообщает Daily Mail.

Группа исследователей из Национального института глаза (NEI) напечатала с помощью 3D-принтера комбинацию клеток и создали глазную ткань, поддерживающую светочувствительные фоторецепторы сетчатки.

Такой метод обеспечивает теоретически неограниченный запас тканей, полученных от пациентов, для изучения дегенеративных заболеваний сетчатки, в частности возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

«Это заболевание начинается в наружном барьере между кровью и сетчаткой», — говорит Капил Бхарти, доктор философии, который возглавляет секцию NEI по исследованиям глазных и стволовых клеток.

Лишь в США, согласно статистике, от этой болезни страдают около 20 миллионов человек, поскольку она является основной причиной потери зрения в возрасте 60 лет и старше.

Ученые напечатали гель на биоразлагаемом каркасе, а всего через несколько дней клетки созрели в плотную капиллярную сеть. На 9 день клетки пигментного эпителия сетчатки посеяли на другой стороне каркаса, а уже через месяц ткань достигла своей полной зрелости.

Напечатанная ткань выглядит и ведет себя так же, как нативный наружный гематоэнцефалический барьер глаза человека.

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