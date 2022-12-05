Медики назвали продукты, которые ухудшают зрение

Одной из причин ухудшения зрения, оказывается, может быть режим питание и неправильные продукты в рационе.

Специалисты рассказали, какие продукты в рационе следует минимизировать, чтобы начать профилактику и не потерять зрение.

Об этом пишет Express.

Среди множества продуктов, медики выделили три, которые в больших количествах наиболее пагубно сказываются на зрении.

Простые углеводы скрываются во многих обычных продуктах. Простые углеводы увеличивают риск развития заболевания глаз, которое повреждает сетчатку и влияет на центральное зрение человека. Простые углеводы содержатся в жареной пище, рафинированном зерне и молочных продуктов с высоким содержанием жиров.

Сахар — источник углеводов, которому следует уделить большее внимание, ведь он особенно опасен для ваших глаз. Потребление большого количества сладкого не только отразится на фигуре, но и приведет к ухудшению здоровья. В критических случаях вы рискуете заболеть диабетической ретинопатией, которая может привести к отслоению сетчатки и потере зрения.

Мясо – это хороший источник белка. Но ему периодически стоит искать более полезную замену. Потребление красного и обработанного мяса принесет организму больше вреда, чем вы можете себе представить. А все из-за обилия соли, которая может быть связана с гипертонической ретинопатией – заболеванием сетчатки и ее сосудов. Ищите полезный и безопасный белок в молочных продуктах, яйцах, орехах, брокколи, шпинате, рыбе, чечевице и фасоли.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.