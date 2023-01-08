Вышедший из строя спутник NASA может нанести урон при падении

Спутник ERBS при вхождении в атмосферу должен сгореть, но некоторые его элементы сохранятся и могут причинить ущерб.

Ночью на понедельник, 9 января, спутник NASA ERBS войдет в атмосферу Земли. Он будет «приземлен» как вышедший из строя аппарат.

Об это сообщает Space.

Спутник ERBS был запущен в космос специалистами NASA, еще в 1984 году, он весит 2,5 тонны и прекратил свою научную деятельность еще в 2005 году. Его миссия заключалась в изучении процессов поглощения и отражения солнечной энергии Землей.

Согласно планам, спутник упадет на Землю ночью на понедельник. Теоретически, он должен сгореть в атмосфере, но некоторые его компоненты все-таки упадут на поверхность планеты. Есть небольшие риски, что элементы причинят кому-либо вред, но они очень малы: примерно 1 шанс из 9400.

Изначально миссия была рассчитана всего на 2 года, но спутник проработал 21 год, а всего в космосе находился 38 лет , просто летая вокруг Земли как космический мусор.

Наша околоземная орбита заполнена разным космическим мусором в огромном количестве, а он угрожает своим падением на Землю. Со временем такого мусора будет становиться еще больше, ведь в космос запущено огромное количество спутников.

За последние месяцы самым значительным падением можно назвать падение на Землю обломков китайской космической ракеты «Чанчжэн 5B» в ноябре прошлого года.

Ранее Курсор писал, что Китай может попытаться удержать США от доступа к Луне — представитель NASA.