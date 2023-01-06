Китай может попытаться удержать США от доступа к Луне — представитель NASA

Администратор NASA Билл Нельсон предупредил, что амбициозные планы Китая на Луну могут привести к тому, что они будут полностью претендовать на них.

«Китай может попытаться доминировать в богатых ресурсами районах Луны или даже полностью претендовать на нее и не допустить туда США», — заявил администратор NASA Билл Нельсон, предупредив, что Вашингтон и Пекин участвуют в новой космической гонке на Луну.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И правда, нам лучше следить, чтобы они не добрались до места на Луне под видом научных исследований. И это не выходит за рамки вероятность того, что они скажут: «Держись подальше, мы здесь, это наша территория», — сказал Нельсон, который сам является бывшим астронавтом.

Он добавил, что, «если вы сомневаетесь в этом, посмотрите, что они сделали с островами Спратли», имея в виду продолжающийся территориальный спор вокруг одноименного архипелага в Южно-Китайском море.

Китайские СМИ выступили против замечаний Нельсона, сославшись на заявления экспертов и официальных лиц о том, что Китай преследует исключительно гуманитарные цели в отношении Луны.

«Некоторые официальные лица США безответственно исказили нормальные и законные космические усилия Китая. Китай решительно отвергает такие замечания. Космическое пространство — это не поле для борьбы», — заявил официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

Это не первый раз, когда Нельсон высказывает опасения, что Китай может фактически «захватить» Луну. Еще в июле Нельсон сказал: «Мы должны быть очень обеспокоены тем, что Китай высаживается на Луну и говорит: «Теперь она наша, и вы держитесь подальше». Он добавил, что космическая программа Китая является военной программой и использует идеи и технологии, украденные у других».

Администратор NASA далеко не единственный в США, кто обеспокоен продвижением китайской космической программы и стремлением к Луне.

Однако Китай последовательно отвергает заявления США об их планах «захватить» такие части космоса, как Луна.

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