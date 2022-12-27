WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонах: каких моделей это коснется

Уже с 1 января 2023 года.

Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на 49 моделях мобильных телефонов, включая iPhone 5 и iPhone 5C, а также на ряде моделей Huawei, LG и SAMSUNG.

Об этом сообщает Maariv.

Если вы не знаете, поддерживается ли новое обновление WhatsApp вашей моделью мобильного устройства, то знайте, что перед тем, как оно перестанет работать, приложение отправит им уведомление о «потере».

«Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно проверяем, какие операционные системы мы поддерживаем и обновляем. Эти устройства также могут не иметь последних обновлений безопасности или не иметь функций, необходимых для запуска WhatsApp», – сказано в сообщении.

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