WhatsApp перестанет запускаться на миллионах смартфонов

Как стало известно, сервис обмена сообщениями WhatsApp вскоре изменит свою политику, что сделает невозможным его использование в любом виде на смартфонах, работающих под управлением старых версий операционных систем.

Об этом пишет iTech.

Предстоящее событие гарантированно станет очень большим сюрпризом для всех, кто пользуется старыми смартфонами. По официальным данным, с 1 февраля 2022 года мессенджер будет невозможно использовать на всех моделях телефонов под управлением Android 4.4 KItKat и iOS 10, а также на всех более старых платформах.

Коммуникационный сервис WhatsApp откажется поддерживать устаревшие операционные системы, в результате чего миллионы смартфонов, которые еще используются, потеряют возможность работать с приложением. В результате многие потеряют доступ к этому мессенджеру и вообще не смогут им пользоваться.

Курсор также писал, что WhatsApp выпустит новое приложение для компьютеров. Популярный мессенджер WhatsApp уже давно доступен для компьютеров, но по сути это мобильное приложение «подогнанное» под ПК.

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