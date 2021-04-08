Xiaomi представила умный кондиционер 3 в 1

Xiaomi анонсировала несколько новых устройств для умного дома. Среди них умный кондиционер Xiaomi Mijia Fresh Air Conditioner Pro, пишет ITsider.

Кондиционер Mijia Fresh Air Conditioner Pro 3-in-1 имеет функции охлаждения, очистки воздуха и вентилятора. В правой части устройства находится экран, на котором отображается концентрация углекислого газа в помещении. Он также показывает температуру в комнате.

По сравнению с классическими кондиционерами Xiaomi Mijia Fresh Air Conditioner Pro имеет более широкий набор опций. Как кондиционер, он обладает первоклассной энергоэффективностью, что позволяет снизить потребление электроэнергии.

Xiaomi Mijia Fresh Air Conditioner Pro использует двойную гибридную турбинную систему с производительностью до 60 кубических метров в час при использовании в качестве приточного вентилятора. В качестве очистителя воздуха устройство может обеспечивать стерилизацию воздуха глубоким ультрафиолетом, уничтожая 99,9% микроорганизмов. Управлять кондиционером можно с помощью смартфона.

Стоимость Xiaomi Mijia Fresh Air Conditioner Pro составляет 550 долларов. В Китае кондиционер уже начал продаваться официально.

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