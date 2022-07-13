Япония хочет создать на Луне земную гравитацию

Спроектированная японцами конструкция высотой 400 метров сможет создать на Луне гравитацию, близкую к земной. Это позволит людям находиться во внеземных условиях в течение более длительного периода времени, чем это возможно сегодня.
Исследователи и инженеры из Киотского университета и корпорации Kajima опубликовали совместное предложение из трех отдельных элементов. Первый называется «Стекло» и направлен на имитацию гравитации на Луне и Марсе с помощью центробежной силы. Гравитация на Луне и Марсе составляет примерно 16,5% и 37,9% от земной.
Lunar Glass и Mars Glass — это массивные вращающиеся конусы, которые будут использовать центробежную силу для имитации эффекта земной гравитации.
Вторым элементом плана является биомный комплекс для перемещения уменьшенной экосистемы в космос. Это место, где жили бы люди-исследователи. Последним элементом предложения является «Hexagon Space Track» или Hexatrack – высокоскоростная транспортная инфраструктура, которая могла бы соединить Землю, Марс и Луну.
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