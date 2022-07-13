Япония хочет создать на Луне земную гравитацию

Японские ученые хотят создать на Луне и Марсе специальные конструкции, которые будут создавать гравитацию, как на Земле. Это поможет астронавтам дольше оставаться в экспедиции.

Спроектированная японцами конструкция высотой 400 метров сможет создать на Луне гравитацию, близкую к земной. Это позволит людям находиться во внеземных условиях в течение более длительного периода времени, чем это возможно сегодня.

Исследователи и инженеры из Киотского университета и корпорации Kajima опубликовали совместное предложение из трех отдельных элементов. Первый называется «Стекло» и направлен на имитацию гравитации на Луне и Марсе с помощью центробежной силы. Гравитация на Луне и Марсе составляет примерно 16,5% и 37,9% от земной.

Lunar Glass и Mars Glass — это массивные вращающиеся конусы, которые будут использовать центробежную силу для имитации эффекта земной гравитации.

Вторым элементом плана является биомный комплекс для перемещения уменьшенной экосистемы в космос. Это место, где жили бы люди-исследователи. Последним элементом предложения является «Hexagon Space Track» или Hexatrack – высокоскоростная транспортная инфраструктура, которая могла бы соединить Землю, Марс и Луну.