Япония лидирует в очистке орбитального космического мусора

Искусственный мусор вокруг Земли вращается со скоростью до 8 километров в секунду.

Фрагменты искусственного мусора в настоящее время вращаются вокруг Земли со скоростью до 8 километров в секунду, создавая серьезную опасность для спутников и даже пилотируемых космических кораблей, таких как Международная космическая станция.

Об этом пишет DW.

А поскольку все больше стран запускают спутники, а некоторые стремятся исследовать космическое пространство, количество мусора будет только увеличиваться.

По крайней мере четыре японские компании видят в этом возможность для бизнеса и разрабатывают решения, которые должны сделать космические путешествия более безопасными в будущем.

«Я считаю, что проблема космического мусора является одной из самых острых и важных проблем в мир сегодня», — сказал Нобу Окада, основатель и генеральный директор японской компании Astroscale, которая была основана в 2013 году и в настоящее время ведет операции в Великобритании, США, Израиле и Сингапуре.

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