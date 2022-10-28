Японские ученые придумали стиральную машину для людей

Проект Usoyaro направлен на создание для человека не только приспособления для купания, но и пространства для медитации и релакса с помощью музыки и видеоизображений.

Стиральные машины для вещей настолько плотно вошли в нашу жизнь, что их спектр действия решили значительно расширить.

В Японии решили вопрос нестандартно и разработали стиральную машину, которая моет, чистит, сушит и даже массажирует человека с помощью ультразвука, сообщает Daily Mail.

Ученые рассказали, что весь процесс стирки рассчитан на 15 минут, а само действие происходит с помощью ультразвука.

Компания-производитель Osaka Science заявила о планах массового запуска стиральных машин для человека к 2025 году.

Разработчики заявили, что целью проекта являлось не только омывать тело, но и разум, обеспечивая при этом максимальный комфорт для человека.

Ранее компания занималась разработкой и производством разных насадок для душа и ванны с использованием специальной пузырьковой технологии. Особенность этих насадок построена на действии воды, выходящей из насадок вместе с крошечными пузырьками воздуха. Это позволяет качественно удалять грязь из пор кожи.

Тот же принцип работы будет заложен и в стиральную машину для человека, которую разработчики еще называют «прачечной».

В компании Osaka Science подчеркнули, что целью проекта является как очистка организма, так и обеспечение лечебного эффекта, поскольку в «прачечной» можно расслабиться и медитировать, слушая спокойную музыку или наблюдая видеоролик на внутренних экранах машины.

Ранее Курсор писал ученые разработали алгоритм, который «читает» мысли людей по сканам мозга.