Ученые разработали алгоритм, который «читает» мысли людей по сканам мозга

Ученые теперь могут «расшифровывать» мысли людей, даже не касаясь их головы, сообщает The Scientist.(откроется в новой вкладке).

Прошлые методы чтения мыслей основывались на вживлении электродов глубоко в мозг людей. Новый метод, описанный в отчете, опубликованном в базе данных препринтов bioRxiv, вместо этого основан на неинвазивной технике сканирования мозга, называется функциональной магнитно-резонансной томографией (фМРТ). фМРТ отслеживает поток насыщенной кислородом крови через мозг, и, поскольку активным клеткам мозга требуется больше энергии и кислорода, эта информация обеспечивает косвенное измерение активности мозга.

По своей природе этот метод сканирования не может фиксировать активность мозга в реальном времени, поскольку электрические сигналы, испускаемые клетками мозга, движутся гораздо быстрее, чем кровь движется через мозг. Но что примечательно, ученые обнаружили, что они все еще могут использовать эту несовершенную прокси-меру для декодирования семантического значения мыслей людей, хотя они не могут производить дословный перевод.

Для нового исследования, которое еще не было рецензировано, команда просканировала мозг одной женщины и двух мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый участник прослушал в общей сложности 16 часов различных подкастов и радиопередач за несколько сеансов в сканере. Затем команда передала эти сканы компьютерному алгоритму, который они назвали «декодером», который сравнивал паттерны в аудио с паттернами в записанной активности мозга.

Алгоритм затем может взять запись фМРТ и создать историю на основе ее содержания, и эта история будет «довольно хорошо» соответствовать оригинальному сюжету подкаста или радиопередачи, — сказал старший автор Александр Хут, нейробиолог из Техасского университета в Остине.

Другими словами, декодер мог сделать вывод, какую историю слышал каждый участник, основываясь на активности их мозга. Тем не менее, алгоритм допустил некоторые ошибки, такие как перестановка местоимений персонажей и использование первого и третьего лица.

«Он довольно точно знает, что происходит, но не знает, кто что делает», — добавил Хут.

Ученые отметили, что в дополнительных тестах алгоритм мог довольно точно объяснить сюжет немого фильма, который участники смотрели в сканере. Он мог даже пересказать историю, которую участники представляли в своих головах.

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Кроме этого, ученые выяснили, что у мужчин после рождения ребенка уменьшается мозг. Международная группа экспертов провела исследование и установила, что первый опыт родительства приводит у мужчин к уменьшению их мозга. Это позитивно влияет на коммуникацию родители и ребенка.

Напомним, что ученые опровергли популярный миф о человеческом мозге.