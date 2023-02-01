Замена смартфонам и ноутбукам: Apple анонсировал новый гаджет

Первое устройство Apple со смешанной реальностью будет называться Reality Pro. Его планируют выпустить в этом году.

До конца этого года Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности, которая абсолютно не будет похожа на предыдущие хиты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Разработчики Apple, отвечающие за запуск новой гарнитуры смешанной реальности, уверены, что эта категория может вытеснить iPhone в качестве основного продукта компании.

Внутри компании Apple представили свое видение, согласно которому гарнитуру можно будет носить в течение всего дня и везде. Она заменит необходимость работать на ноутбуке или даже носить с собой телефон. И, несмотря на цену в 3 тысячи долларов, компания считает, что первая модель позволит потребителям почувствовать вкус этого манящего видения.

Существует реальная возможность того, что эта гарнитура превратится в то, чего у Apple не было уже много лет: в бомбу.

Первое устройство смешанной реальности Apple, которое, вероятно, получит название Reality Pro, будет выпущено в этом году с огромным количеством новых технологий. Туда войдут двойные дисплеи 4K и гибкий OLED-экран на передней панели, который показывает глаза пользователя, также там будут более десятка камер для контроля тела пользователя, движения его глаз и внешней среды.

Несомненно, это будет чудо и намного более продвинутое, чем все остальное на рынке. Но он также будет непрактичным и слишком дорогим для большинства потребителей. Это связано с тем, что она проработает всего около двух часов на одной зарядке, не будет хорошо работать на открытом воздухе, будет выпускаться с ограниченным набором контента и иметь дизайн, который некоторые считают неудобным.

Гарнитура также ознаменует изменение стратегии Apple. Когда компания выходила в предыдущие категории — музыкальные плееры, телефоны, планшеты и часы — интерес к этим продуктам уже был на уровне мейнстрима. Целью Apple было просто создать что-то лучшее и обойти конкурентов.

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